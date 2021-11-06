المسجد النبوي وزمن الروبوتات.. عمل بلا ضجيج والذكاء الاصطناعي في خدمة المعتمرين

الرياض - محمد عبدالله - لم يقتصر اهتمام رئاسة الحرمين الشريفين بتعظيم الاستفادة من التقنية الحديثة في المسجد الحرام فقط بل حرصت على تعضيد وكالة المسجد النبوي بنفس التقنية وتوفير كافة الخدمات الحديثة المتطورة، لتعزيز كافة الوسائل والأساليب للتقنية الذكية؛ لمواكبة رؤية 2030 وتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة القاصدين والزوار للمسجد النبوي.

أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مؤخرل اول مخرجات تقنية الذكاء الاصطناعي في المسجد النبوي عبر "روبوت التطهير الذكي"، والذي يعمل لمدة 4 ساعات دون أي تدخل بشري؛ في اطار سلسلة من مشاريع التقنية الذكية في المسجد النبوي المستقبلية والروبوتات الاصطناعية وفق خطة زمنية مجدولة لتقديم اقصى الخدمات لقاصدي المسجد النبوي.

روبوت التطهير الذكي

ويقوم روبوت التطهير الذكي الذي تم تدشينه في المسجد النبوي؛ بعمليات غسيل وتطهير الأرضيات بجودة عالية، ويستعين في أداء مهامه بكاميرات، وحساسات أرضية وعلوية وأحزمة أمان، وخاصية قراءة الأجسام الصغيرة والكبيرة، لمنع الاصطدام بالأشخاص أو العوائق الأرضية. وكانت الرئاسة قد اطلقت روبوتا مشابها لذلك في المسجد الحرام الشهر الماضي. وتماهت وكالة المسجد النبوي بشكل سريع وفي وقت قياسي لتلبية احتياجات المسجد النبوي وفقا لمبادرات التقنية الذكية.

مواكبة التحول الرقمي

وأكد الرئيس العام أن وكالة الرئاسة المسجد النبوي تحرص على تسهيل المهام اليومية الخدمية للقاصدين بتقليل الجهد البدني وتعزيز التقنية الذكية؛ لمواكبة رؤية ٢٠٣٠، وتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة قاصدي المسجد النبوي، مؤكدا عزم الرئاسة على المُضي قُدماً في عالم التقنية ومواكبة تحولاته وتسخيرها لخدمة الزوار.

روبوت ذكي

وأضاف أن رئاسة الحرمين تركز وبحسب توجيهات حكومتنا الرشيدة، على النقلة النوعية في الخدمات بما يتواكب مع التقنية الحديثة.. ويزن الروبوت الذكي الذي تم تدشينه في المسجد النبوي (300) كيلو غرام مع خزان بسعة (68.14) لترا للماء النظيف (68.14) لترا للماء من الأرضيات، كما يبلغ عرض عملية النظافة الواحدة (51CM) وعرض مساحة يبلغ (68CM) ويغطي (2045.26) مترا مربعا لكل ساعة عمل وأبعاد (120.65CMx73.66cmx114.3cm)، وسرعة تتراوح من 0 إلى 5 كيلو بالساعة. كما يتميز الروبوت بالشحن السريع والموفر للطاقة، كما جرى تجهيزه ب(٨) كاميرات تعمل كحساسات قُسمت بحسب المتطلبات التي من ضمنها:

-حساسات ليدر بزاويه (190) تمتد ل(25) مترا.

-حساسات (٣د) لقراءة المنطقة المحيطة بثلاثة اتجاهات على شكل مستطيل.

-حساسات (٢د) لقراءة المنطقة المحيطة باتجاهين.

ويوفر الروبوت خاصية تعمل على إرسال رسائل sms مع الصور لرقم هاتف يتم ربطه بالروبوت كما تتميز الماكينة بهدؤها وعدم إصدار أي نوع من الضجيج، وجُهزت - أيضاً- بخواص تضمن حمايتها من الأجسام الصلبة وجميع أنواع الغبار ورذاذ الماء في جميع الاتجاهات (IPX4)، كما يدعم إمكانية التحكم بالماء من 0.27لترا لكل دقيقة إلى 1.44 لتر لكل دقيقة وقدرة سحب للماء من الأرض (32.56) لترا لكل ثانية.

وتبوأت المملكة بحسب تقرير التنافسية الرقمية المرتبة الثانية عالمياً بين دول العشرين، ما يعكس ما وصلت إليه المملكة بتوجيهات القيادة الحكيمة من تقدم وتفوق في العالم الرقمي، ممايؤكد على قدرة الإنسان السعودي على مواكبة التطوّر التقني الحديث في مختلف المجالات

الذكاء الاصطناعي

وكثفت وكالةً المسجد النبوي دراساتها لتعزيز تقنية الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وفق خطتها التطويرية الشاملة 2024م وضعت والإستراتيجيات والأهداف لمواكبة رؤية المملكة (2030)، واستخدام التقنيات الحديثة لخدمة قاصدي المسجد النبوي لمواكبة توجه المملكة نحو التطور التقني والرقمي واهتمامها بالذكاء الاصطناعي من خلال مكاتب متخصصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي والرقمي، يقوم بتطبيق سياسات التعامل مع البيانات ودراسة أفكار ومبادرات استخدام الذكاء الاصطناعي الى جانب تطوير المبادرات النوعية التي تستهدف تحسين تجربة قاصدي المسجد النبوي عبر دراسة المبادرات التي يتم إطلاقها وقواعد البيانات الذكية التي بدورها تقوم بتخزين البيانات والاستفادة منها في التخطيط وإدارة العمليات واتخاذ القرارات الاستباقية.

خدمات ذات جودة عالية

وأولت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أهمية كبرىً لمشروع الروبوتات الذكية لما له من أثر عظيم في خدمة ضيوف الرحمن وضرورة تكاتف جميع إدارات الرئاسة في سبيل تقديم أرقى الخدمات لهم مما يسهل عليهم أداء مناسكهم وعبادتهم.

وتهدف الرئاسة من استخدام التقنية الحديثة والمتقدمة لتحقيق أبرز الركائز الاستراتيجية لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وتقديم خدمات ذات جودة عالية وعكس الصورة المشرقة والحضارية وكذلك تيسير استضافة المزيد من الحجاج والمعتمرين والزوار وإثراء التجربة الدينية وتحقيق التكامل التقني من الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن خلال رحلة الحاج والمعتمر والزائر.

خلق قيمة تنافسية

وتعمل إدارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في وكالة المسجد النبوي على مواكبة التحول بالوكالة وقياس مستوى التحول الرقمي بين الإدارات وإعداد التقارير والبرامج المرتبطة بالتحول الرقمي ودعم وتعزيز ثقافة التحول الرقمي وقياسه بالوكالةً، وتوفير إستراتيجية لخلق قيمة تنافسية عالية وفرق عمل متطورة واستدامة ثقافة الإبداع.

وتشهد رئاسة الحرمين طفرة كبيرة، على كافة المستويات لخدمة قاصدي الحرمين، للتيسير عليهم، حتى تلاشت مظاهر المشقة والعناء، وأصبح أداء المناسك آمناً يسيرا، يسهولة واطمئنان وشهدت الرئاسة ازديادا في وسائل التكنولوجيا الحديثة، بهدف التيسير على قاصدى الحرمين الشريفين بشكل غير مسبوق، وظهرت أهمية استخدام وسائل التقنية الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعى والتطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية المتنوعة.

مشاركة فاعلة

مناسبة التدشين حظيت بالاهتمام الكبير من قيادات الوكالة والتي كلُ من مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي ووكيل الرئيس لشؤون الأئمة والمؤذنين والشؤون العلمية والتوجيهية الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، المستشار ووكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان، والمستشار وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية الأستاذ عبدالعزيز بن علي الأيوبي، ووكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق البيئة الوقائية محمد بن مصلح الجابري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والدعم والتنمية والخدمات المساندة طلال بن صالح الثقفي.