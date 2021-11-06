زراعة أرز بالربع الخالي بمياه الخليج.. خبير يقترح ويطرح آلية التنفيذ

الرياض - محمد عبدالله - اقترح المهندس عبدالعزيز السحيباني زراعة الأرز في الربع الخالي باستخدام مياه بحر الخليج في تجربة مشابهة لتجربة الصين.

وأضاف «السحيباني» بمداخلة لقناة «الإخبارية» أنه توجد في شمال شرق الربع الخالي، مواقع منخفضة ذات مساحات كبيرة يُرجح أنها كانت جزءا من الخليح العربي قبل انحساره.

وأكمل «السحيباني» أن انخفاض تلك المواقع؛ يؤدي إلى انسياب المياه المالحة من الخليج من دون الحاجة إلى عمليات الضخ، والذي يؤدي إلى مشاكل كبيرة في المضخات.

وأشار إلى إمكانية حفر قناة في تلك المنطقة؛ تؤدي إلى تدفق المياه إلى صحراء الربع الخالي، على أن يتم تجريب «زراعة الأرز» مع تخفيف المياه المالحة بمياه عذبة، مشيرًا إلى قلة تكاليف التجربة المقترحة.

يذكر أن علماء صينيين نجحوا في زراعة حبوب الأرز في مياه البحر المالحة، في ضوء التجارب العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتوفير الغذاء لملايين البشر.

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