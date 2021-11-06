استشاري يحذر من «مشروب تنظيف الشرايين».. ويؤكد: «غثاء سيل»

الرياض - محمد عبدالله - حذَّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، مما يسمى «مشروب تنظيف الشرايين».

وقال النمر، عبر حسابه الرَّسمي بموقع تويتر، لايوجد شيء مثل هذا إلى الآن..وكل ما يتداول من رسائل عبر الواتساب عن هذا المفهوم غثاءٌ كغثاء السيل.

كان النمر كشف عن خدعة تذويب الدهون في الكرش والأوردة عبر الماء وخل التفاح.

وقال إن الزعم بأن شرب كأس من الماء مضافًا إليه ملعقة خل؛ يذيب الدهون في منطقة الكرش والأوردة غير صحيح، مؤكدًا أن الحل الأمثل لهذا الأمر هو الحمية وممارسة الرياضة.

ونبه النمر، إلى أن وجود الكالسيوم في شرايين القلب ليس شرطًا أن يسبب ضيقًا داخل تجويف الشريان.

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