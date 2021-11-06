الرضاعة الطبيعية.. إليك ما تريد معرفته عنها

الرياض - محمد عبدالله - نشرت وزارة الصحة، اليوم السبت، دليل الرضاعة الطبيعية لمساعدة الأمهات في إرضاع الأطفال بالطريقة الصحيحة، وأيضًا للتأكيد على أهمية الرضاعة الطبيعية.

وأضافت الصحة، عبر حسابها في "تويتر"، أنه يكن تحميل دليل الرضاعة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وتؤكد وزارة الصحة أهمية الرضاعة الطبيعية في تلبية حاجة الطفل من العناصر الطبيعية التي يحتاج إليها في الشهور الأولى بعد الولادة، وأيضًا تلبية ما يحتاج له من الحنان والرعاية.

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