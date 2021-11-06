بينهم المعتدون على عاملين بمطعم ومواطن تشاجر مع مقيمة.. 22 متهمًا في قبضة الأمن العام

الرياض - محمد عبدالله - كشف الأمن العام، اليوم السبت، عن ملابسات بعض الجرائم وضبط المتورطين في ارتكابها حيث تم ضبط 22 من المتورطين في تلك الجرائم.

وأعلن الأمن العام أنه تم ضبط خمسة مواطنين في مركز الخاصرة، تورطوا بالاعتداء على عاملين في أحد المطاعم نتجت عنه إصابة مقيمين، حيث تم في الخبر ضبط مواطن من أرباب السواق تورط في مشاجرة مع مقيمة في أحد المواقع العامة.

وفي مكة المكرمة، تم ضبط مواطن ارتكب عدة حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن واستيقاف العمالة وسلب ما بحوزتهم، بينما في جدة تم ضبط مقيم تورط بسرقة 8 مركبات

كذلك في الرياض تم ضبط ثمانية أشخاص تورطوا بسرقة المركبات المتعطلة وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل.

وفي منطقة نجران تم ضبط مواطن تباهي بإطلاق النار معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر وتوثيق ذلك ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي.

أيضا تم ضبط ستة أشخاص في خميس مشيط اعتدوا بالضرب على مقيم وسلبه مبلغاً ماليا.

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