أيهما أفضل الجهر بتلاوة القرآن الكريم أم القراءة الصامتة؟

الرياض - محمد عبدالله - قال سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إن الأفضل الجهر بالتلاوة مع تحسين الصوت بالقدر الذي لا يؤذي به من حوله.

وقال الشيخ سعد الخثلان في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "يلاحظ أن بعض من يقرأ القرآن يكتفي بالتلاوة الصامتة من غير جهر، والأفضل: الجهر بالتلاوة مع تحسين الصوت بالقدر الذي لا يؤذي به من حوله".

وأضاف الشيخ الخثلان "أن القراءة الجهرية تعني أنه بذلك يرتل القرآن ويتغنى به وقد قال النبيﷺ (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) (ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به).

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