ماذا نعرف عن النسخة الثانية من تحدي أبشر؟.. مسؤول يجيب

الرياض - محمد عبدالله - قال المشرف على تحدي أبشر المقدم د. سعيد العتيبي، أن النسخة الثانية من تحدي أبشر يركز على حلول ذكية ومبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف العتيبي لـ"الإخبارية": "تشمل تلك الحلول الذكية التعرف على الأشياء وفهم المحتوى وفهم الأشياء باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهناك موقع مخصص لتحدي أبشر، كما أن التسجيل متاح لجميع المواطنين والمقيمين.

وبالأمس أعلنت وزارة الداخلية، عن إطلاق النسخة الثانية من "تحدي أبشر" للإبداع و الابتكار، ضمن الفعاليات المصاحبة لملتقى "أبشر السابع" لتشجيع أصحاب الأفكار والمبدعين على المشاركة في تطوير أعمال وخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر) والأعمال الميدانية لقطاعات الوزارة.

ومن أهداف "تحدي أبشر"، تمكين الإبداع في التحول الرقمي باستخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطائرات المسيرة والواقع المعزز والافتراضي.

وتعد مبادرة تحدي أبشر إحدى مخرجات واحة أبشر الهادفة إلى توظيف التقنية للإسهام في ابتكار ومعالجة وتطوير الأعمال التقنية للوزارة، بهدف تشجيع وإثراء ثقافة الإبداع والابتكار من أجل تطويع التقنية لخدمة الإنسان والاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة، ما يسهم في الوصول إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية، تحقيقًا لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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