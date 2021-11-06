أول دولة تجعل تطعيم الأطفال ضد كورونا إلزاميا

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وافقت الهيئات التنظيمية الصحية الأمريكية، على لقاح «Pfizer» / «BioNTech» للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما. وستشهد صفقة كوستاريكا مع شركة «فايزر» حصولها على 3.5 مليون جرعة، منها 1.5 مليون سيتم حجزها، لمن تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، أما الآخرون فسيكون للجرعات الثالثة التي ستعطى لأول المستجيبين، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.
ويقول المسؤولون إن أكثر من 70٪ ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و19 عاما، قد تلقوا الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح في البلاد. ومن المتوقع أن تحذو دول أخرى حذوها.
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