تدمير مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي. وقال التحالف إنه يتعامل مع مصادر التهديد لحماية لمدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.



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