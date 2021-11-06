القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة “الشيخ سعود الصباح”

محمد بن مسعود - الدمام - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، في وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح ـ رحمه الله ـ .
وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لأمير دولة الكويت ، في وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح ـ رحمه الله ـ، قال فيها: “تلقيت نبأ وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي ، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.
كذاك بعث سمو ولي العهد، برقية عزاء ومواساة، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ سعود عبدالله الصباح ـ رحمه الله ـ، قال فيها: “تلقينا نبأ وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.
06 نوفمبر 2021 – 1 ربيع الآخر 1443 06:59 PMالقيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة “الشيخ سعود الصباح”
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، في وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح ـ رحمه الله ـ .
وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لأمير دولة الكويت ، في وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح ـ رحمه الله ـ، قال فيها: “تلقيت نبأ وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي ، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.
كذاك بعث سمو ولي العهد، برقية عزاء ومواساة، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ سعود عبدالله الصباح ـ رحمه الله ـ، قال فيها: “تلقينا نبأ وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة "الشيخ سعود الصباح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.