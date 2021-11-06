حصيلة قياسية لقتلى انفجار مستودع وقود في سيراليون

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ وكالات:
لقي أكثر من 90 شخصًا مصرعهم، وأصيب العشرات، جراء انفجار مستودع للوقود في المنطقة الصناعية بمدينة بفريتاون عاصمة سيراليون.
وقالت عمدة مدينة فريتاون، ايفون أكي سوير، إن الانفجار وقع بعد اصطدام شاحنة محملة بالوقود بمركبة أخرى، ما تسبب في وقوع العديد من الضحايا.
وشددت مصادر حكومية بمدينة فريتاون، على أن المشرحة المركزية بالمدينة تسلمت 91 جثة لضحايا الانفجار.
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