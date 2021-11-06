محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق: قال أخصائي التحكم بالوزن عمار تنكل إن الصيام المتقطع قد يسبب اضطرابات في الأكل وتساقط الشعر وحالات إغماء . وأضاف أخصائي تحكم بالوزن خلال مداخلة مع “برنامج 120” على قناة “الإخبارية” إنَّ الإغماء بعد الحمية له سببان رئيسيان، الأول الجفاف. وأشار أخصائي التحكم بالوزن أن السبب الثاني نكسة المغذيات وتناول سعرات حرارية أقل من احتياجات الجسم.

كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها تساقط الشعر.. أخصائي: الصيام المتقطع يسبب 3 مخاطر (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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