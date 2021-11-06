واشنطن تأمر موظفي سفارتها بأديس أبابا غير الأساسيين بالرحيل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ وكالات:
أمرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، موظفي سفارتها في أديس أبابا غير الأساسيين بالرحيل من البلاد والعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلنت شرطة أديس أبابا، توقيف عدد من المشتبه بهم وبحوزتهم قنابل يدوية وألغام أرضية وأسلحة.
وكانت شرطة مدينة دري داوا، قد أعلنت توقيف 208 من المشتبه بهم وبحوزتهم أسلحة.
وكشف تحالف مؤلف من 9 فصائل مناهضة للحكومة، عن اعتزامه إسقاط حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد سواء بالقوة أو بالمفاوضات.
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