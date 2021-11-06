بعد تدشينها من “الصحة”.. ارتفاع عدد الجرعات المنشطة لـ”كورونا” إلى 278 ألف جرعة  

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

كشفت وزارة الصحة، عن وصول عدد الجرعات المعطاة من لقاح “كورونا” إلى 46.288.357 جرعة حتى الآن.

ولفتت إلى أن عدد الجرعات المنشطة التي قدمتها حتى الآن وصلت إلى 278 ألف جرعة، منوهةً إلى أنه تم إعطاء 24.28 مليون جرعة أولى، و21.7 مليون جرعة ثانية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة وحيدة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 33 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 537.794 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 548.890 ، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى8803 حالة.