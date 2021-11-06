وفاة فنان مصري شهير قبل قليل .. الاسم والصورة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الفنان كريم الحسيني، اليوم السبت، عن وفاة الفنان أحمد عبدالحي.

ونشر الحسيني، صورة الراحل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: “لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي”.

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وأضاف: “والنبي بلاش نفاق، والناس الحلوين بتوعنا يقعدوا يكتبوا كان ممثل جامد، وأنا كنت مرشحه، وكنت شايفه، وانتوا أصلا ماكنتوش بتردوا عليه.. كفاية بقى، الرحمة.. أدعوا له بالرحمة والمغفرة”.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد عبدالحي بدأ مسيرته الفنية في نهاية التسعينيات وأدى أدوارًا ثانوية في السينما والتليفزيون، وكانت آخر أعماله الفنية مسلسل “وادي الجن (الكهف)” 2021، “عمر ودياب” 2020 ، “طلقة حظ” 2019 ، “ربع رومي” 2018 .