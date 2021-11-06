تشييع جثمان الكاتب الصحفي “علي العمير” ومواراة جثمانه بفيصلية جدة

محمد بن مسعود - الدمام - شيّع جموع المصلين، بعد عصر اليوم السبت، أحد أعمدة الصحافة السعودية، صاحب زاوية “تحت الشمس” الشهيرة بجريدة “عكاظ”، الكاتب الكبير علي محمد العمير؛ حيث ووري جثمانه بمقبرة الفيصلية بجدة.
وقال بدر العساكر، في تغريدة، عن الفقيد: “رحم الله الأديب الأستاذ علي العمير من أبرز الأسماء الأدبية والصحافية في المملكة، ساهم بعطائه كتابةً وإدارة وتأسيسًا في تكوين مسيرة ثقافية لافتة.. صادق العزاء والمواساة لأهله وذويه”.
“الخليج 365” تواسي أسرة الفقيد وتسأل الله له الرحمة والمغفرة.
06 نوفمبر 2021 – 1 ربيع الآخر 1443 06:49 PMتشييع جثمان الكاتب الصحفي “علي العمير” ومواراة جثمانه بفيصلية جدة
شيّع جموع المصلين، بعد عصر اليوم السبت، أحد أعمدة الصحافة السعودية، صاحب زاوية “تحت الشمس” الشهيرة بجريدة “عكاظ”، الكاتب الكبير علي محمد العمير؛ حيث ووري جثمانه بمقبرة الفيصلية بجدة.
وقال بدر العساكر، في تغريدة، عن الفقيد: “رحم الله الأديب الأستاذ علي العمير من أبرز الأسماء الأدبية والصحافية في المملكة، ساهم بعطائه كتابةً وإدارة وتأسيسًا في تكوين مسيرة ثقافية لافتة.. صادق العزاء والمواساة لأهله وذويه”.
“الخليج 365” تواسي أسرة الفقيد وتسأل الله له الرحمة والمغفرة.
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