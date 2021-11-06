أمرت أمريكا دبلوماسييها غير الأساسيين في سفارتها لدى إثيوبيا وأقرباءهم، اليوم (السبت)، بمغادرة البلاد؛ بسبب تصاعد النزاع الدائر في شمال البلاد بين متمردي إقليم تيجراي والقوات الحكومية.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أنها أمرت الموظفين غير الأساسيين التابعين للحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم بمغادرة إثيوبيا؛ بسبب النزاع المسلح واضطرابات مدنية؛ وفقًا لـ”فرانس 24″.
أمريكا تأمر دبلوماسييها غير الأساسيين في السفارة لدى إثيوبيا بمغادرة البلاد
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-06
أمرت أمريكا دبلوماسييها غير الأساسيين في سفارتها لدى إثيوبيا وأقرباءهم، اليوم (السبت)، بمغادرة البلاد؛ بسبب تصاعد النزاع الدائر في شمال البلاد بين متمردي إقليم تيجراي والقوات الحكومية.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أنها أمرت الموظفين غير الأساسيين التابعين للحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم بمغادرة إثيوبيا؛ بسبب النزاع المسلح واضطرابات مدنية؛ وفقًا لـ”فرانس 24″.
06 نوفمبر 2021 – 1 ربيع الآخر 1443
05:59 PM
“الخارجية” أرجعت السبب إلى النزاع المسلح والاضطرابات المدنية
أمرت أمريكا دبلوماسييها غير الأساسيين في سفارتها لدى إثيوبيا وأقرباءهم، اليوم (السبت)، بمغادرة البلاد؛ بسبب تصاعد النزاع الدائر في شمال البلاد بين متمردي إقليم تيجراي والقوات الحكومية.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أنها أمرت الموظفين غير الأساسيين التابعين للحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم بمغادرة إثيوبيا؛ بسبب النزاع المسلح واضطرابات مدنية؛ وفقًا لـ”فرانس 24″.
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