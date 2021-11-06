السعودية | “توكلنا” يوضح خطوات استعراض رخصة سير المركبة رقميًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق:

كشف تطبيق “توكلنا”، عن خطوات استعراض رخصة سير المركبة عبر التطبيق بشكل رقمي لإثبات حالة المركبة، وذلك لتسهيل التعاملات للمواطن والمقيم.

وأوضح التطبيق، أن خطوات استعراض رخصة سير المركبة تتضمن التوجه إلى المحفظة الرقمية، والضغط على رخصة السير، ومن ثم استعراض رخصة السير الرقمية.

وكان الحساب الرسمي للمرور، قد ذكر مؤخرًا بأن رخصة سير المركبة الرقمية والموجودة في منصة أبشر تُغني عن المطبوعة.