دولة أفريقية تدخل في "ظلام كامل" لسبب غير معلوم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت دولة أفريقية، اليوم السبت، دخولها في “ظلام كامل” لسبب غير معلوم حتى الآن.
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وحسب “رويترز”، قالت شركة الكهرباء الحكومية في زامبيا أن التيار انقطع في سائر أنحاء البلاد اليوم لسبب غير معلوم، مضيفة أنها تعكف على حل المشكلة.
وقال جون كوندا، المتحدث باسم شركة الكهرباء زسكو المملوكة للدولة، “انقطع التيار في عموم البلاد بسبب عطل لم يتضح سببه حتى الآن”.
وأضاف أن “الشركة على إعادة تشغيل مصادر الكهرباء الرئيسية وتحقيق استقرار في النظام”.
كما رجح عودة التيار الكهربائي في غضون 6 إلى 8 ساعات.
وكانت زامبيا قد شهدت انقطاعا كبيرا للكهرباء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أثر على معظم أنحاء البلاد بعد عطل في محطة مهمة للطاقة الكهرومائية.
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