مقتل 4 أفغانيات في ظروف غامضة خلال محاولتهن مغادرة أفغانستان

محمد بن مسعود - الدمام - عُثر على جثثهن داخل منزل في مزار شريف

عُثر على جثث أربع نساء أفغانيات في مدينة مزار شريف؛ بحسب ما ذكره المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة “طالبان” قاري سيد خوستي، اليوم (السبت)، عقب تقارير عن مقتل ناشطات.

وبيّن “خوستي” أن شخصين مشتبهًا بهما اعتُقلا، بعدما عُثر على الجثث الأربع بداخل منزل في منطقة الشرطة الخامسة.

وأضاف أن الموقوفين أقرا في تحقيق مبدئي معهما، بأنهما دَعَوَا النساء إلى المنزل؛ وفقًا لـ”فرانس 24″.

ولم يكشف “خوستي” عن هوية الضحايا؛ لكن مصدرًا في “مزار شريف” ذكر أن من بين القتلى ناشطةً مدافعة عن حقوق المرأة رفضت عائلتها التحدث إلى وسائل الإعلام.

وفي السياق نفسه، أشار تقرير بثته “بي بي سي” الناطقة بالفارسية، نقلًا عن مصادر من المجتمع المدني أن النساء الأربع كن صديقات يرغبن في مغادرة البلاد عن طريق مطار مزار شريف.

من ناحيته، أوضح مصدر من مجموعة حقوقية -طلب عدم الكشف عن هويته- أن النساء تَلَقّين مكالمة اعتقدن أنها دعوة للانضمام إلى رحلة إجلاء، وجرى نقلهن في سيارة؛ ليتم العثور على جثثهن في وقت لاحق.