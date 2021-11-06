الجيش الصومالي يدمر معاقل عناصر حركة “الشباب” الإرهابية جنوب البلاد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- وكالات: دمر الجيش الصومالي معاقل تتمركز فيها عناصر من حركة “الشباب” الإرهابية بمنطقتي “توكل” و”دار السلام” التابعتين لمدينة “أوطيغلي” جنوب البلاد. وأفادت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم أن القوات المسلحة الصومالية تواصل عملياتها ضد الخلايا الإرهابية في جنوب ووسط البلاد، حيث نجحت مؤخرا من استعادة العديد من القرى.

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