محمد بن مسعود - الدمام - حدث عما ترمز له التحاليل الطبية بـ”Hba1c” وأوضح طبيعة النسب قدم ا‏‏إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، نصيحة لمرضى السكري لتقليل نسبة حدوث جلطات القلب. وقال “النمر” عبر حسابه في “تويتر”، ناصحًا مريض السكري: “كل ما نزّلت السكر التراكمي المرتفع بنسبة 1% “يرمز له في التحاليل Hba1c” قلّل ذلك حدوث جلطات القلب بنسبة 14%”. 06 نوفمبر 2021 – 1 ربيع الآخر 1443 03:50 PM حدث عما ترمز له التحاليل الطبية بـ”Hba1c” وأوضح طبيعة النسب نصيحة من “النمر” لمرضى السكرى: تفادوا جلطات القلب بهذه الطريقة نصيحة من “النمر” لمرضى السكرى: تفادوا جلطات القلب بهذه الطريقة قدم ا‏‏إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، نصيحة لمرضى السكري لتقليل نسبة حدوث جلطات القلب. وقال “النمر” عبر حسابه في “تويتر”، ناصحًا مريض السكري: “كل ما نزّلت السكر التراكمي المرتفع بنسبة 1% “يرمز له في التحاليل Hba1c” قلّل ذلك حدوث جلطات القلب بنسبة 14%”. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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