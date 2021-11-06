أفادت بيانات نشرتها وزارة الصحة في البرازيل بأن البلاد سجلت يوم الجمعة 389 وفاة جديدة بفيروس كورونا، و13321 إصابة إضافية مؤكدة.
وسجلت البرازيل 609060 وفاة إجمالًا بسبب فيروس كورونا، و21 مليونًا و862458 إصابة مؤكدة.
كوريا الجنوبية
سجلت كوريا الجنوبية 2248 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الإصابات إلى 377712؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2956 وفاة بعد تسجيل 20 وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
مصر
سجلت مصر 922 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 60 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 335673 من ضمنهم 281864 حالة تم شفاؤها، و18949 حالة وفاة.
ضحايا كورونا في 3 دول.. 389 وفاة جديدة بالبرازيل و60 بمصر و20 بكوريا الجنوبية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-06
أفادت بيانات نشرتها وزارة الصحة في البرازيل بأن البلاد سجلت يوم الجمعة 389 وفاة جديدة بفيروس كورونا، و13321 إصابة إضافية مؤكدة.
وسجلت البرازيل 609060 وفاة إجمالًا بسبب فيروس كورونا، و21 مليونًا و862458 إصابة مؤكدة.
كوريا الجنوبية
سجلت كوريا الجنوبية 2248 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الإصابات إلى 377712؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2956 وفاة بعد تسجيل 20 وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
مصر
سجلت مصر 922 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 60 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 335673 من ضمنهم 281864 حالة تم شفاؤها، و18949 حالة وفاة.
06 نوفمبر 2021 – 1 ربيع الآخر 1443
10:35 AM
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
أفادت بيانات نشرتها وزارة الصحة في البرازيل بأن البلاد سجلت يوم الجمعة 389 وفاة جديدة بفيروس كورونا، و13321 إصابة إضافية مؤكدة.
وسجلت البرازيل 609060 وفاة إجمالًا بسبب فيروس كورونا، و21 مليونًا و862458 إصابة مؤكدة.
كوريا الجنوبية
سجلت كوريا الجنوبية 2248 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الإصابات إلى 377712؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2956 وفاة بعد تسجيل 20 وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
مصر
سجلت مصر 922 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 60 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 335673 من ضمنهم 281864 حالة تم شفاؤها، و18949 حالة وفاة.
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