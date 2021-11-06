خاصية جديدة من "واتساب" تسمح للمستخدمين بالتراسل دون هاتف متصل بالإنترنت

محمد بن مسعود - الدمام - 04-01-1443 01:20
صدى تبوك – متابعة :
اختبر تطبيق “واتساب”، خلال الأشهر الماضية، خاصية جديدة تسمح للمستخدمين باستعمال حسابهم في التطبيق من جهاز ثان دون الحاجة إلى ربطه بالهاتف الذكي.
وقال موقع “gsmarena” التقني، إن الخاصية الجديدة تسمح لمستخدمي “واتساب” بإرسال الرسائل واستقبالها، دون الحاجة إلى هاتف ذكي متصل بالإنترنت، حيث ستستمر الأجهزة في إرسال الرسائل واستقبالها لمدة 14 يوما بصورة متواصلة، بعد انقطاع الإنترنت عن هاتفك الذكي.
وأبان أن هذه الخاصية الجديدة دخلت حيز التنفيذ لدى مستخدمي “واتساب”، شريطة أن يعمل التطبيق وفق آخر التحديثات لدى الهواتف التي تعمل بنظامي “آي أو أس” أو “أندرويد”.
وفي السابق، كان على المستخدم إبقاء الهاتف الأساسي الذي يحمل رقم الحساب في “واتساب” متصلاً بالإنترنت، حتى يُمكّن من إجراء محادثات في التطبيق عبر الحواسب أو الأجهزة اللوحية.
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