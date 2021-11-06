"الانضباط" تفتح تحقيقاً بشأن واقعة "بخاري"

محمد بن مسعود - الدمام - 04-01-1443 01:23 صدى تبوك – متابعة : كشفت تقارير صحفية أن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة قررت فتح تحقيق خاص بالأحداث التي أعقبت مواجهة الشباب وضيفه النصر بدوري المحترفين. وتعرض حارس المرمى الاحتياطي للنصر أمين بخاري لاعتداء من مدرجات فريق الشباب برمي علبة مياه تجاه رأس اللاعب الذي كان في طريقه للخروج من الملعب. ومن جانبه، طالب إداري فريق النصر حسين عبد الغني والبرازيلي أنسيلموا بالهدوء من المدرج الشبابي. وحقق فريق الشباب فوزًا صعبًا على نظيره النصر، بنتيجة 1-0، في إطار منافسات الجولة الـ 11 بدوري المحترفين.

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