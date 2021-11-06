تحذير طبي من مضاعفات مرض غريب يتسبب في تساقط الشعر مبكراً

محمد بن مسعود - الدمام - 04-01-1443 01:09
صدى تبوك – متابعة :
حذّر تقرير طبي، من مضاعفات مرض غريب يُسمى “هوس نتف الشعر” والذي يؤدي إلى فقدان شعر الرأس مبكراً، مقدماً بعض الحلول العلاجية له.
وأوضح التقرير، أن اضطراب شد الشعر أو فوبيا نتف الشعر هو اضطراب الوسواس القهري، بحيث يكون الشخص لديه رغبة قوية في نتف شعر فروة الرأس أو الحاجبين أو من أي مكان في الجسم.
وبين التقرير الذي نشره موقع “بولدسكاي”، أن أبرز أسباب هذا المرض هو التوتر والقلق والشعور بخلل وراثي ووظيفي في الناقلات العصبية بالدماغ، وكذلك الاضطرابات المرتبطة بالوسواس القهري، والشعور بالملل والمشاعر السلبية والاكتئاب.
ونوه إلى أن الإصابة بذلك المرض تبدأ عادة في سن 10 إلى 13 عاماً، كما أن معظم المصابين به من الإناث ومن لهم تاريخ عائلي مع الوسواس القهري، مبيناً أن أعراضه تشمل تساقط الشعر الدائم، والإصابة بالثعلبة وتلف الجلد.
وأشار إلى أن طرق العلاج تتضمن استخدام الأدوية مثل مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية، والتدريب على كيفية التحكم في رغبة نتف الشعر، والتحكم في المحفزات، منوهاً إلى ضرورة تشخيص المرض مبكراً حتى يمكن التعامل معه.
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