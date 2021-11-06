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هيئة الزكاة: المشغولات الذهبية تخضع لضريبة القيمة المضافة بـ«شرط»

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الرياض - محمد عبدالله - قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن المشغولات الذهبية تخضع لضريبة القيمة المضافة بشرط أن يكون البائع مسجلا في نظام الضريبة.

وذكر حساب «اسأل الجمارك» التابع للهيئة –عبر تويتر- ردا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص: «عزيزي العميل، للتوضيح لك، يكون الذهب خاضعا للضريبة بنسبة الصفر إذا كان مستوى نقائه 99% وقابلًا للتداول في سوق السبائك العالمية فقط، أما إذا كان مستوى نقائه أقل من 99% يكون خاضع لضريبة القيمة المضافة»

وأضافت هيئة الزكاة: «كما تخضع المشغولات الذهبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، عند بيعها من شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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