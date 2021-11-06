بالفيديو.. أخصائية نفسية توضح علاقة الاختبارات المدرسية بظهور القلق

الرياض - محمد عبدالله - قالت أخصائية العلاج النفسي، نجلاء الفهد، إن سمات الشخصية القلقة تبدأ مع الأشخاص من سن الـ17 أو الـ 18 مع الاختبارات المدرسية، وربما تظهر بأعراض جسدية.

وأوضحت الأخصائية النفسية لبرنامج «سيدتي» المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الشخصية القلقة تختلف في سماتها من شخص لآخر، فالبعض يصلون إلى مرحلة الكمالية ويشعرون بعدم المرونة في التعامل مع أخطاء الآخرين، ويصبحون مثاليين لدرجة أن أخطاء الآخرين العادية تسب لهم التوتر والقلق.

وأضافت أن الشخصية القلقة قد تلجا إلى تحديد علاقتها مع الآخرين في أضيق نطاق، بحجة أنه لم يجد أحدا يفهمه أو يعرف كيفية التعامل معه.

وأشارت إلى أن الشخصية القلقة تبدأ في الظهور خلال مرحلة المراهقة (ما بين 17 و18 سنة) أثناء فترة الاختبارات، حيث يضع هدفا أمامه أن يحصل على مائة في المائة في جميع المواد، ومن هنا يبدأ التوتر لدي لك الشخصية.

وأوضحت الأخصائية النفسية أنه قد يؤدي القلق إلى أعراض جسدية مثل الاكزيما أو آلام المعدة والقولون العصبي وآلام المفاصل وآلام أسفل الظهر.

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