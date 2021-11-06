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اليمن يوقف الرحلات البرية مع السعودية لـ3 أيام.. اعرف السبب

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الرياض - محمد عبدالله - وجَّهت وزارة النقل باليمن، شركات نقل الركاب، بإيقاف مؤقت لمدة ثلاثة أيام لرحلاتها إلى ، بدءًا من اليوم السبت، بسبب الازدحام بمنفذ الوديعة الحدودي بين البلدين.

وذكرت وسائل إعلام يمنية، أنَّ وزارة النقل وجهت شركات نقل الركاب الدولية بإيقاف مؤقت لرحلاتها من المحافظات اليمنية إلى المملكة، وذلك بسبب الازدحام الشديد في منفذ الوديعة الحدودي.

وأشارت وزارة النقل اليمنية في توجيهها، إلى أنه سيتم استئناف الرحلات البرية بين اليمن والسعودية، يوم الثلاثاء القادم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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