«نزاهة» توقف 172 شخصًا منهم موظفون في وزارات سيادية بتهم رشوة وتزوير واستغلال نفوذ

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، اليوم السبت، عن مباشرة عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الأول 1443 هـ.

وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنها نفذت 6061 جولة رقابية خلال شهر ربيع الأول، وتم التحقيق مع 512 شخصًا، فيما تم توقيف 172 شخصًا، مشيرة إلى أن أبرز الجرائم تمثلت في جرائم رشوة، واستغلال نفوذ وظيفي، وإساءة استخدام السلطة، وتزوير.

وأشارت هيئة مكافحة الفساد إلى أن الأشخاص المتورطين في القضايا يعملون في وزارات الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، والبيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وطالبت الهيئة المواطنين بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات، وذلك لحماية المال العام.