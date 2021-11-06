السفير آل جابر يبحث تطورات أزمة اليمن وهجمات الحوثيين مع قيادات بالكونجرس الأمريكي

الرياض - محمد عبدالله - بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد آل جابر، الأزمة اليمنية وهجمات الحوثي المستمرة على المدنيين بجنوب المملكة، مع قيادات لجنتي العلاقات والشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي.

وقال آل جابر –عبر تويتر- : «التقيت وزملائي بعدد من قيادات لجنتي العلاقات والشؤون الخارجية في الكونجرس، وناقشنا التطورات السياسية والإنسانية في اليمن، واستمرار اعتداءات الميليشات الحوثية المدعومة من ايران على المدنيين في المملكة، ورفضهم القبول بوقف اطلاق النار وهجومهم الوحشي على مأرب، وتفاقم الوضع الإنساني».

وتابع السفير السعودي باليمن أنه جدد التأكيد على استمرار دعم المملكة لليمن وشعبه الشقيق، وعلى مبادرة المملكة لإنهاء الازمة في اليمن، ولكل الجهود الدولية والأممية لوقف إطلاق النار لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، والتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

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