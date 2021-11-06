أكثر من 44 ألف مراجع لطوارئ مستشفيات حفر الباطن خلال سبتمبر 2021م

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

قدمت صحة حفر الباطن، ممثلة بمستشفياتها خدماتها العلاجية والتشخيصية في أقسام الطوارئ لـ44,072 مراجع خلال شهر سبتمبر لعام 2021م.

وبلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد العام 17,998 مراجعاً، فيما بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال 3864 مراجعا، ليصل عدد مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى حفر الباطن المركزي 7176 مراجعاً.

فيما تخطى مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى القيصومة العام 12128 مراجعاً، وسجل قسم الطوارئ بمستشفى السعيرة 1801 مراجعاً، كما بلغ عدد مراجعي الطوارئ بمستشفى الصحة النفسية 1105 مراجعاً .