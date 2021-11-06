محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : الحكومة توقف جمبع الرحلات البرية إلى السعودية، من مختلف المحافظات اليمنية،

أوقفت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، كافة الرحلات البرية إلى السعودية، من مختلف المحافظات اليمنية، بسبب الازدحام في منفذ الوديعة مع المملكة العربية السعودية. وأكد تعميم صادر عن القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري علي محروق، موجه إلى شركات النقل الدولية، على ضرورة إيقاف الرحلات المنظمة إلى السعودية من جميع المحافظات اليمنية اعتبارا من يوم السبت ولمدة ثلاثة أيام. قد يهمك ايضاً وأشار التعميم إلى أن الرحلات ستستأنف من يوم الثلاثاء القادم 9 نوفمبر، بعد تخفيف الازدحام الشديد في ميناء الوديعة البري، وهو المنفذ البري الوحيد الذي يربط اليمن بالسعودية



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