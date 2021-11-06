محمد بن مسعود - الدمام - قالت: إلزامي اعتباراً من اليوم في وسائل النقل وسيارات الأجرة والطائرات والمطارات أصدرت سفارة المملكة في هولندا تنبيهاً للمواطنين الموجودين هناك حول ما أصدرته السلطات بخصوص ارتداء الكمامة. وقالت عبر حسابها في تويتر: اعتباراً من اليوم السادس من نوفمبر ٢٠٢١م، سيصبح لبس الكمامة إلزامياً في هولندا في الأماكن التالية: – وسائل النقل العامة. – سيارات الأجرة. – في الطائرات والمطارات. – في صالونات الحلاقة وأماكن المساج. – في داخل الأماكن العامة مثل المحال التجارية. – في المدارس العليا والجامعات. 06 نوفمبر 2021 – 1 ربيع الآخر 1443 12:00 PM قالت: إلزامي اعتباراً من اليوم في وسائل النقل وسيارات الأجرة والطائرات والمطارات تنبيه من سفارة المملكة للمواطنين الموجودين في هولندا حول ارتداء الكمامة تنبيه من سفارة المملكة للمواطنين الموجودين في هولندا حول ارتداء الكمامة أصدرت سفارة المملكة في هولندا تنبيهاً للمواطنين الموجودين هناك حول ما أصدرته السلطات بخصوص ارتداء الكمامة. وقالت عبر حسابها في تويتر: اعتباراً من اليوم السادس من نوفمبر ٢٠٢١م، سيصبح لبس الكمامة إلزامياً في هولندا في الأماكن التالية: – وسائل النقل العامة. – سيارات الأجرة. – في الطائرات والمطارات. – في صالونات الحلاقة وأماكن المساج. – في داخل الأماكن العامة مثل المحال التجارية. – في المدارس العليا والجامعات. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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