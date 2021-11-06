أسرة الربيعة تنعى وفاة كبير العائلة الشيخ عبدالعزيز

محمد بن مسعود - الدمام - نعت أسرة الربيعة، كبير العائلة الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن فوزان الربيعة؛ سائلين المولى -عزّ وجلّ- له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وتقدّمت أسرة الربيعة، بخالص العزاء لشقيق الفقيد الشيخ فوزان بن محمد الربيعة؛ وزوجة الفقيد، وأبنائه: عبدالله وعبدالرحمن ومحمد وفهد وخالد وعبدالإله وبدر وعمر، وبناته: الجوهرة ومنيرة ومشاعل ومضاوي.
وستتم الصلاة على المغفور له -بإذن الله- بعد صلاة العصر اليوم السبت، بمسجد الجوهرة البابطين -شمال الرياض- طريق الملك فهد، والدفن في مقبرة الشمال، وسيكون العزاء بالمسجد والمقبرة إنفاذاً لوصية الفقيد.
ولتعزية الدكتور عبدالله الربيعة؛ على الهاتف رقم +966 11 207 4225.
من الساعة ٤ عصراً إلى ٩ مساءً أيام السبت والأحد والإثنين.
06 نوفمبر 2021 – 1 ربيع الآخر 1443 11:56 AMأسرة الربيعة تنعى وفاة كبير العائلة الشيخ عبدالعزيز
نعت أسرة الربيعة، كبير العائلة الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن فوزان الربيعة؛ سائلين المولى -عزّ وجلّ- له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وتقدّمت أسرة الربيعة، بخالص العزاء لشقيق الفقيد الشيخ فوزان بن محمد الربيعة؛ وزوجة الفقيد، وأبنائه: عبدالله وعبدالرحمن ومحمد وفهد وخالد وعبدالإله وبدر وعمر، وبناته: الجوهرة ومنيرة ومشاعل ومضاوي.
وستتم الصلاة على المغفور له -بإذن الله- بعد صلاة العصر اليوم السبت، بمسجد الجوهرة البابطين -شمال الرياض- طريق الملك فهد، والدفن في مقبرة الشمال، وسيكون العزاء بالمسجد والمقبرة إنفاذاً لوصية الفقيد.
ولتعزية الدكتور عبدالله الربيعة؛ على الهاتف رقم +966 11 207 4225.
من الساعة ٤ عصراً إلى ٩ مساءً أيام السبت والأحد والإثنين.
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