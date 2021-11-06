25 أسرة منتجة تقدم إبداعاتها في مهرجان تذوق بالجوف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- واس

حظيت منطقة الأسر المنتجة في فعاليات مهرجان تذوق بالجوف في نسخته الثانية بإقبال لافت من زوار المهرجان الذي تنظمه أمانة الجوف في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بسكاكا على مدار 4 أيام.

وتتنافس 25 أسرة منتجة على جائزة أفضل وجبة شعبية وقيمتها الإجمالية 10000 ريال، موزعة بواقع 5000 ريال للمركز الأول و 3000 ريال للمركز الثاني و2000 ريال للمركز الثالث، وتشمل معايير التقييم المظهر الخارجي والإخراج الفني للوجبة، والمذاق والنكهة، والمحافظة على التراث (أصل الطبق) والابتكار.

وتتخطى منطقة الأسر المنتجة في المهرجان الفكرة التقليدية لكونها سوقاً للقطع الشعبية والتراثية التي تغلب على طابع الأسواق المنتجة، لتتحول إلى فضاء إبداعي يحتضن الفنون المختلفة والمواهب، حيث شهد مشاركات من نساء وفتيات وشباب المنطقة في فنون النحت وصناعة العطور و الصابون والمجسمات الجمالية, وصناعة الحقائب وأغلفة الهواتف الذكية وأنواع متعددة من الحلويات وغيرها.