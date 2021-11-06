محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق: حذر الدكتور سعد الرشيدي، جراح الكلى والمسالك البولية و أمراض الذكورة والعقم، من 10 أضرار تحدث للجسم عند حبس البول لفترات طويلة. وكتب الرشيدي، عبر حسابه على تويتر: ماذا يحدث عند حبس البول لفترات طويلة؟ 1.ضعف عضلة المثانة 2.تكون الحصوات 3.تسريب البول 4.ألم المثانة أو الكلى 5.تهيج المثانة 6.زيادة الضغط في المثانه وقد يسبب ارتجاع البول للكلى 7.صعوبة التبول 8.الفشل الكلوي (نادر) 9.تأثر عضلات الحوض 10.التهاب المسالك

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