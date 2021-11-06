ركاب طائرة يلجؤون إلى طريقة "لا تخطر على البال" للهجرة غير الشرعية

محمد بن مسعود - الدمام - لجأ ركاب طائرة كانت في طريقها من المغرب إلى تركيا لطريقة “لا تخطر على البال” للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وحسب صحيفة “إل بايس” الإسبانية، قالت السلطات الإسبانية إن الطائرة أبلغت بشعور أحد ركابها بإعياء، وعلى الفور سُمح لها بالهبوط اضطرارياً في مطار بالما دي مايوركا.

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وأضافت أنه أثناء إخلاء المريض المفترض من الطائرة، انتهز حوالي 20 راكباً الفرصة للهروب منها، فنزلوا على المدرج ولاذوا بالفرار.

ووفقا للصحيفة يعتقد المحققون أن الركاب الذين فروا دبروا عملية هبوط الطائرة اضطرارياً بقصد دخول إسبانيا بشكل غير قانوني.

وأشارت إلى أن الراكب الذي ادعى شعوره بالإعياء نُقل إلى المستشفى حيث تبين أنه بصحة جيدة فاعتقلته الشرطة بتهمة “المساعدة في الهجرة غير الشرعية ومخالفة قانون الأجانب”.

وأوضحت أن شخصاً آخر- رافق الراكب الذي ادعى المرض إلى المستشفى- لاذ بدوره بالفرار.

وأشارت إلى أن السلطات اعتقلت 5 من الركاب الذين فروا بالإضافة إلى الشخص الذي ادعى المرض.

ونقلت الصحيفة عن سلطات المطار، أنه تم تغيير مسار 13 طائرة كانت متجهة إلى بالما إلى مطارات أخرى، كما عانت 16 رحلة مغادرة من تأخيرات كبيرة، بسبب إغلاق المطار لمدة 4 ساعات.

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