تنبيهات الأرصاد: سحب رعدية ونشاط للرياح والأتربة على 7 مناطق.. السبت

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى تكون سحب رعدية ونشاط للرياح والأتربة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على 7 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت.

نشاط للرياح والأتربة

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن «العويقيلة، رفحاء» بمنطقة الحدود الشمالية، و«القيصومة، حفر الباطن، قرية العليا» بالمنطقة الشرقية تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية.

فيما تشهد مناطق مكة المكرمة «أضم، الشفا، الطائف، العرضيات، الهدا، قيا، ميسان» والباحة «العقيق، بلجرشي، الباحة» وعسير «أبها، الحرجة، النماص، بلقرن، تنومة، ظهران الجنوب» رياحًا نشطة وتكون سحب رعدية مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية.

سحب رعدية

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن «الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب» بمنطقة جازان، و«العيص» بالمدينة المنورة تشهد رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية.

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