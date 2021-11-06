طقس السبت.. توالي انخفاض درجات الحرارة.. وأمطار على 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت، توالي درجات الحرارة انخفاضها على المناطق الشمالية والوسطي والشرقية للمملكة.

وأوضح المركز، أنَّه لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية الوسطي والجنوبية من البحر الأحمر.

في حين تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئيًا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أشار مركز الأرصاد إلى أنها ستكون من غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-34كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

أما الخليج العربي فتكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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