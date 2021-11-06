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السيطرة على كائن فطري طليق في الرياض.. «الأمن البيئي»: الاقتراب من الكائنات الفطرية ممنوع

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الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، إن القوات باشرت بلاغًا، ورد للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، عن وجود كائن فطري (ظبي فلودير)، طليق في أحد أحياء مدينة الرياض؛ فتمت مباشرة البلاغ، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص.

وفي بيان للأمن البيئي، عبر حسابها بـ«تويتر»، شدد المالكي على أن الأنظمة البيئية تمنع الاقتراب من الكائنات الفطرية بصيدها، أو محاولة ذلك، أو مطاردتها في المناطق البرية أو داخل الأحياء السكنية.

ودعت للمبادرة حال مشاهدتها بالإبلاغ عنها على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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