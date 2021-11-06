بالفيديو.. «الزعاق» يوضح دور القمر في الشهور الهجرية

الرياض - محمد عبدالله - قال الباحث في الطقس والمناخ، د. خالد الزعاق، إن اليوم السبت، هو بداية شهر ربيع الآخر، وهو أحد شهور السنة الهجرية وهي سنة كونية، أي أن بدايتها تعتمد على ظاهرة كونية وهي رؤية الهلال.

وأوضح الزعاق –عبر تويتر- أنَّ الشهر الهجري يبدأ برؤية الهلال بعد مغيب الشمس بالجهة الغربية، وينتصف بعد رؤية البدر بعد مغيب الشمس بالجهة الشرقية، وينتهي برؤية الهلال شرقًا قبيل شروق الشمس.

وأضاف أن القمر يستريح في كل ليلة بمكان، والعرب سموا هذه الأمكنة بالمنازل، وعدد هذه المنازل 28 منزلة، بعدد الليالي التي نشاهد بها القمر، فإذا كان الشهر 29 يومًا (هافي) فإن الثمر يستتر لليلة واحدة، وإذا كان الشهر 30 يومًا (وافي) فإنّه يستتر لليلتين.

وتابع أن شهر ربيع سمي ربيعًا لأنه يقع في فصل الخريف، فالعرب القدماء كانوا يسمون الخريف ربيعًا والربيع صيفًا والصيف قيظًا، فالشهور العربية القديمة تتواءم مع مسمياتها، فربيع أول وربيع ثاني دلالة على الخريف، وجماد أول وجماد ثانٍ دلالة على الشتاء، ورمضان من رمض الأرض أي شدة الحرارة، وفي آخر السنة يستخدمون النسيء حتى لا تخرج الشهور عن فصولها.

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