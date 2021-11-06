اخبار الخليج – التربية: توجيه مدرسة خاصة إلى الالتزام بالضوابط بعد رصد صورة قصة مخالفة في إحدى النشرات الأسبوعية

محمد بن مسعود - الدمام - رصدت إدارة التعليم الخاص ملاحظه حول وجود صورة قصة في إحدى النشرات الأسبوعية لقسم الروضة بمدرسة عبدالرحمن كانو الدولية تتحدث عن درس التعرف على العائلة، وأن محتوى القصة يتعارض مع قانون التعليم في مملكةالبحرين والقيم السائدة، وعليه تم تشكيل فريق من الاختصاصيين لزيارة المدرسة لمتابعة الموضوع في تاريخ ٢٤ و٢٦ أكتوبر ٢٠٢١م، حيث تبين بأن المعلمة قد استخدمت صورة القصة المأخوذة من أحد المواقع الإلكترونية فقط دون الإشارة إلى المحتوى ودون الإشارة الى الرابط الالكتروني.

كم أكدت إدارة التعليم الخاص بالوزارة على عدم وجود محتوى القصة المشار إليها في الشكوى في مكتبة الصف أو المدرسة.

وعليه قامت إدارة المدرسة على الفور باستبدال الصورة الموجودة في النشرة الأسبوعية، كما تم توجيه المدرسة بضرورة الالتزام بما جاء في المرسوم بقانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٨م بشأن الموسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.