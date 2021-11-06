محمد بن مسعود - الدمام - الرئيس ”هادي” ينعي وفاة قائد عسكري بارز في الجيش الوطني

نعى الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم الجمعة، وفاة رئيس عمليات اللواء الرابع مدرع حماية رئاسية العقيد الركن جيلان محمد سليمان. وأشاد فخامة الرئيس بشجاعة وبسالة الفقيد وأدواره الوطنية وانضباطه العسكري في مختلف المواقع التي تقلدها. قد يهمك ايضاً وعبر عن بالغ حزنه برحيل الفقيد.. سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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