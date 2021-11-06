محمد بن مسعود - الدمام - قيادات كبيرة في الشرعية تنقلب على هادي وتوده له اتهامات خطيرة
طالب عدد من المسؤولين اليمنيين، الرئيس عبدربه منصور هادي، بالتحرك العاجل لتوفير سلاح يكفي ويضمن للجيش الوطني حسم المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.
وعبر 25 برلمانيا في مذكرة عن سخطهم من اللامبالاة تجاه معركة مأرب من قبل الحكومة الشرعية، وعجزها عن توفير احتياجات الجيش الوطني.
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وطالب أعضاء البرلمان اليمني، الموقعون على البيان، الرئيس هادي بتوفير السلاح للجيش الوطني من أي جهة كانت، مؤكدين أن ذلك بعد من صميم مسؤولياته في هذه اللحظة الفارقة والخطيرة.
كما طالب البيان القيادة السياسية برفع وتيرة أداء مؤسسات الدولة على كافة الأصعدة، بما يرتقي بمستوى التضحيات التي يقدمها اليمنيين في سبيل المعركة الوطنية.
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