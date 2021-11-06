محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الولايات المتحدة أمس الجمعة عن مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على أو إدانة أي من أربعة ممن يشتبه بكونهم مهربي مخدرات من المكسيك، منهم شقيق تاجر المخدرات المسجون خواكين «إل تشابو» جوزمان.
وأوريليانو جوزمان لويرا – شقيق إل تشابو – متهم بالعمل تحت مظلة عصابة سينالوا القوية، إلى جانب روبرتو سالجيرو نيفاريز وخوسيه سالجيرو نيفاريز وهريبرتو سالجيرو نيفاريز.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بأن الاتهامات وجهت إليهم في لوائح اتهام أمريكية بانتهاك قوانين المخدرات في الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة العدل يوم الجمعة عن لوائح اتهام بشأنهم، إذ يتهمون بانتهاك القوانين الدولية بشأن تهريب المخدرات.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – أمريكا ترصد مكافأة 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن 4 مكسيكيين من مهربي الخدرات بينهم شقيق «إل تشابو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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