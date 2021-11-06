مختص: عقارا “ميرك وفايزر” يعالجان الإصابة المتوسطة بكورونا لهؤلاء المرضى (فيديو)

قال ضرار بلعاوي، مستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية، إن عقارا شركتي ميرك وفايزر للذين أصيبوا بفيروس كورونا وحالتهم خفيفة أو متوسطة، مضيفا أنهما يعالجان أيضًا الإصابة المتوسطة بالوباء لمرضى الربو والقلب والسمنة.

وفي وقت سابق، كانت قد أعلنت شركة فايزر، أن الاختبارات السريرية التي أجريت لأول حبّة من نوعها أنتجتها لمعالجة مرضى كوفيد تظهر أنها عالية الفعالية، والدواء هو الثاني من نوعه بعد الحبوب التي أنتجتها شركة ميرك.

ونجح الدواء الذي أطلق عليه “باكسلوفيد” بنسبة 89 في المئة في خفض خطر نقل المرضى إلى المستشفيات أو وفاة العديد من البالغين المصابين بكوفيد والأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد، وفق النتائج السريرية.

وقالت الشركة التي تسوق أحد اللقاحات الرئيسية ضد كوفيد-19، إنها تعتزم تقديم هذه النتائج “في أقرب وقت ممكن” إلى إدارة الأغذية والادوية للحصول على إذن لاستخدام الدواء بشكل طارئ.