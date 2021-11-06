“لوبريف” تسجل معدل صفر في “مؤشر السلامة للحوادث الصناعية” بمصفاتي “جدة” و”ينبع”

محمد بن مسعود - الدمام - تواصل “شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس – لوبريف” إنجازاتها المبهرة في مجال السلامة، والتميز التشغيلي بتحقيق معدل صفر في “مؤشر السلامة للحوادث الصناعية” و”الإصابات الصناعية” بالمصفاتين التابعتين لها، حيث توجّت إنجازها في اغسطس 2021 بتسجيل ما مجموعه 14.1 مليون ساعة عمل في مصفاة جدة بدون إصابات صناعية، و15.6 مليون ساعة عمل في مصفاة “ينبع” بدون إصابات صناعية؛ مما يضع الشركة في مصاف الروّاد العالميين، حيث تتفوق بنتائجها عن المتوسط العالمي للقطاع في المعدل الإجمالي للحوادث القابلة للتسجيل البالغ (0.70)، وذلك بحسب التقرير الصادر حديثاً من الاتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز عن مؤشرات أداء السلامة.

وذكر المهندس طارق النعيم -رئيس “شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس – لوبريف” وكبير الإداريين التنفيذيين- : “إن المستوى المتميز لشركة لوبريف هو نتاج التزامها العميق بتطبيق أفضل أسس السلامة ومعاييرها، والتميز التشغيلي في المصفاتين التابعتين لها”، مضيفاً: “لم تفت جائحة COVID-19 من عضدنا؛ وذلك لتميّز فريق العمل الذي يستحق الشكر على جهود أعضائه المتواصلة خلال هذه المدةة العصيبة؛ للمحافظة على التمّيز التشغيلي الذي لطالما اتسمّت به شركة لوبريف”.

ولتعزيز الالتزام بالتقيّد بمعايير السلامة في المصفاتين التابعتين للوبريف؛ تعقد اجتماعات دوريّة عن السلامة مرة على الأقل شهرياً لمختلف الإدارات، وتشمل هذه الاجتماعات الإدارات الرئيسة، مثل: إدارة العمليات، وإدارة الأمن الصناعي، وتهدف هذه اللقاءات إلى تعميق أهمية مفهوم السلامة، كما تسهم بفعالية في تقليل الحوادث والإصابات الصناعية.

وقد حظي أداء لوبريف العالمي في مجالات السلامة والصحة والبيئة في وقت سابق من هذا العام بالتكريم في جوائز “الرئيس للتميّز التشغيلي”؛ حيث فازت بجائزتي “الأفضل أداءً” في فئة (الصحة والسلامة والبيئة)، و”الأكثر تحسنًا” في فئة (ترشيد الطاقة). وتهدف جوائز الرئيس للتميّز التشغيلي -والتي تشرف عليها شركة أرامكو السعوديّة- إلى تكريم الأداء المتميز في مجالات السلامة، والتميز التشغيلي في شركات تكرير البترول، والبتروكيماويات التابعة لها.

وتعدّ “لوبريف” هي المورد والمنتج الوحيد لزيوت الأساس عالي الجودة، في السعودية، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى دول الخليج العربي، وآسيا، وشمال إفريقيا، وتقوم الشركة بتشغيل مصفاتين: الأولى في جدة وبدأ الإنتاج فيها في العام 1978، والثانية بمدينة ينبع حيث بدأ الإنتاج فيها في العام 1998، ويشمل إنتاجها: زيوت الأساس من المجموعة الأولى (aramcoDURA)، وزيوت الأساس من المجموعة الثانية (aramcoPRIMA)، وإنتاج “زيوت الحفر والديزل والنافثا”، بالإضافة إلى المنتجات الثانوية الأخرى مثل: “الأسفلت، والكبريت، وزيت الوقود الثقيل”.

كما أنها جزء من تحالف أرامكو السعودية لزيوت الأساس، الذي يضم شركتي Motiva الأمريكية و S-Oil الكورية الجنوبية؛ لمساعدتها على تلبية الطلب المتزايد على زيوت الأساس من المجموعة الثالثة ((aramcoUL-TRA)) في السوق الإقليمية.