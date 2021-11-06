أعضاء في مجلس النواب [يطالبون الرئيس هادي] بتوفير السلاح والعتاد والمرتبات للجيش الوطني بشكل عاجل

محمد بن مسعود - الدمام - مسلحون حوثيون

الملعب:

طالب أعضاء في مجلس النواب الرئيس عبدربه منصور هادي، بتحمل مسئولياته وواجبه في التحرك العاجل لتوفير احتياجات الجيش الوطني من العتاد والسلاح والمرتبات من أي جهة كانت.

وأبدى اعضاء مجلس في بيان لهم استغرابهم من اللامبالاة تجاه المعركة من قبل الحكومة وعجزها عن تلبية احتياجات الجيش الوطني من العتاد والسلاح والمرتبات.

وأشار بيان موقع من 25 عضواً من اعضاء مجلس النواب يمثلون مختلف الكتل البرلمانية صدر اليوم الى ان الجيش الوطني يخوض معركة الجمهورية لسنوات بما توفرت له من امكانيات شحيحة للغاية، وان الجندي في الجيش يخوض معركة ضد المليشيا الحوثية الايرانية في ظل رواتب متقطعة وسلاح لا يمكن مقارنته بسلاح العدو الحوثي الذي استولى على معسكرات ومخازن الدولة ابان انقلابه المشئوم قبل نحو سبع سنوات.

وطالب البيان الرئيس هادي بالتحرك العاجل لتوفير السلاح والعتاد الكافي من اي جهة كانت.. مضيفا ان واجب اللحظة هو توفير سلاح يكفي ويضمن للجيش الوطني حسم المعركة وتحقيق الانتصار الكبير في معركة استعادة الدولة والجمهورية.

بيان اعضاء مجلس النواب قال ان هذه المطالبة لا تعني باي حال من الاحوال الانتقاص من دور التحالف العربي بقيادة السعودية في اسناد المعركة والجيش الوطني فقد بذل الاسقاء جهدهم ولن ينسى لهم الشعب اليمني الدور الاخوي بحسب البيان.

في ما يلي نص البيان

مجاس النواب بيان

نتابع نحن أعضاء مجلس النواب والموقعون على هذا البيان بقلق بالغ التطورات العسكرية الأخيرة للمعركة الوطنية مع مليشيا الحوثي الانقلابية المستمرة في هجومها الوحشي على حصن الجمهورية وقلعته المنيعة محافظة مأرب .

ونحن إذ نستغرب هذه اللامبالاة تجاه المعركة من قبل الحكومة ، وعجزها عن تلبية احتياجات الجيش الوطني من العتاد والسلاح والمرتبات ، فإننا ندعو فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي إلى ضرورة التحرك العاجل لتوفير السلاح والعتاد للجيش الوطني من أية جهة كانت ، ونعد هذا من صميم واجبه ومسؤولياته في هذه اللحظة الفارقة والخطيرة .

لقد ظل الجيش الوطني يخوض معركة الجمهورية لسنوات بما توفرت له من إمكانيات شحيحة للغاية ، ويكفي هنا الإشارة إلى أن الجندي في الجيش الوطني يخوض معركتنا ضد الميليشيا الحوثية الإيرانية في ظل رواتب منقطعة وبسلاح لا يمكن مقارنته بسلاح الخصم الذي استولى عليه من معسكرات ومخازن الدولة إبان انقلابه المشؤوم قبل نحو سبع سنوات .

ونحن إذ نطالب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بذلك لا يعني بأي حال الانتقاص من دور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في إسناد المعركة الوطنية والجيش الوطني ، فقد بذل الأشقاء جهدهم ولن ينسى لهم الشعب اليمني دورهم الأخوي ، لكن واجب اللحظة هو توفير سلاح يكفي ويضمن لجيشنا الوطني حسم المعركة ، وتحقيق الانتصار الكبير في معركتنا الوجودية لاستعادة الجمهورية والدولة .

نتوجه بالتحية والاجلال لا بطال جيشنا الوطني ورجال القبائل والمقاومة الشعبية الذين يصنعون البطولات ، ويسطرون ملحمة خالدة ضد مليشيا الكهنوت في مختلف جبهات القتال . كما ندعو القيادة السياسية لرفع وتيرة أداء مؤسسات الدولة على كافة الأصعدة ، بما يرقى إلى مستوى التضحيات التي يقدمها اليمنيون في هذه المعركة ، بهدف انتصار تاريخي يعيد لليمن أمنه واستقراره وللجمهورية مجدها الكبير.