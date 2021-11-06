“الأرصاد”: رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة العيص

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم السبت، بمحافظة العيص، تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية, تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية. وأوضح “الوطني للأرصاد”، أن هذه الحالة الساعة الـ1 ظهرًا وتستمر حتى الساعة 6 مساءً.

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